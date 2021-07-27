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Кьево лишился статуса профессионалов и перейдет в Серию D
Причина – долги
Chievo
"Кьево" теряет профессиональный статус и покидает Серию B. Клуб не прошел регистрацию из-за задолженностей перед налоговой, все апелляции руководства были отклонены, как сообщает портал Football Italia.
Во вторник, 27 июля, комиссия Итальянской федерации футбола по лицензированию ратифицирует исключение "Кьево" из Серии B. Уже известно, что место известного итальянского клуба займет "Козенца".
Теперь "Кьево" по сути признан банкротом, команда будет играть в любительском дивизионе, Серии D. Ранее клуб длительный промежуток времени выступал в Серии А, откуда вылетел по итогам кампании-2018/19.
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