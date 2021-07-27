Аталанта подписала контракт с 23-летним защитником Пармы

"Аталанта" на своём официальном сайте сообщила о переходе левого флангового защитника "Пармы" Джузеппе Пеццеллы.

23-летний итальянский футболист присоединился к бергамаскам на правах аренды. При этом в договоре прописано обязательство выкупа при определённых условиях.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, в которых забил один гол, отдал четыре результативные передачи