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Аталанта подписала контракт с 23-летним защитником Пармы

Италия
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Он будет играть на правах аренды

Аталанта подписала контракт с 23-летним защитником Пармы

Фото: ru.depositphotos.com

Новина українською

"Аталанта" на своём официальном сайте сообщила о переходе левого флангового защитника "Пармы" Джузеппе Пеццеллы.

23-летний итальянский футболист присоединился к бергамаскам на правах аренды. При этом в договоре прописано обязательство выкупа при определённых условиях.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, в которых забил один гол, отдал четыре результативные передачи

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В статье: Аталанта (Бергамо) Парма
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