Аллегри отклонил предложение Реала, Кьеллини точно продлит контракт – первая пресконференция Массимилиано

Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера заявил, что отверг предложение “Реала”. “Я хочу сказать спасибо, за предоставленную возможность, но я люблю Ювентус” – сказал он.

“Да, я отклонил предложение мадридского Реала на должность главного тренера” – ответил аллегри на вопрос во время своей первой пресс-конференции в качестве менеджера “Юве”.

Massimiliano Allegri: “I turned down Real Madrid proposal to be the new manager, yes. I want to say thanks for the opportunity but I love Juventus”. ⚪️⚫️ #Juventus #Real



Juventus confirmed that Giorgio Chiellini will soon sign a new contract.

Talks now ongoing also with Dybala.