Аллегри отклонил предложение Реала, Кьеллини точно продлит контракт – первая пресконференция Массимилиано

Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера заявил, что отверг предложение “Реала”. “Я хочу сказать спасибо, за предоставленную возможность, но я люблю Ювентус” – сказал он.

“Да, я отклонил предложение мадридского Реала на должность главного тренера” – ответил аллегри на вопрос во время своей первой пресс-конференции в качестве менеджера “Юве”.

Massimiliano Allegri: “I turned down Real Madrid proposal to be the new manager, yes. I want to say thanks for the opportunity but I love Juventus”. ⚪️⚫️ #Juventus #Real



Juventus confirmed that Giorgio Chiellini will soon sign a new contract.

Talks now ongoing also with Dybala. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021

Также пресс-конференции президент “Ювентуса” Аньелли подтвердил скорое обновление контракта Кьеллини: “Я общался с ним несколько дней назад, я не хочу прерывать его отдых ради подписания контракта, спустя 20 лет вместе. Это не проблема”.

Аллегри вернулся к должности главного тренера “Ювентуса” после двухлетнего перерыва. При Массимилиано команда дважды выходила в финал Лиги Чемпионов, 5 раз выигрывала Скудетто, четырежды Кубок Италии и дважды Суперкубок.