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Аллегри отклонил предложение Реала, Кьеллини точно продлит контракт – первая пресконференция Массимилиано

Италия
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Тренер остался верным старой синьоре

Аллегри отклонил предложение Реала, Кьеллини точно продлит контракт – первая пресконференция Массимилиано

Фото: Juventus / Автор: неизвестен

Новина українською

Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера заявил, что отверг предложение “Реала”. “Я хочу сказать спасибо, за предоставленную возможность, но я люблю Ювентус” – сказал он.

“Да, я отклонил предложение мадридского Реала на должность главного тренера” – ответил аллегри на вопрос во время своей первой пресс-конференции в качестве менеджера “Юве”.

Также пресс-конференции президент “Ювентуса” Аньелли подтвердил скорое обновление контракта Кьеллини: “Я общался с ним несколько дней назад, я не хочу прерывать его отдых ради подписания контракта, спустя 20 лет вместе. Это не проблема”.

Аллегри вернулся к должности главного тренера “Ювентуса” после двухлетнего перерыва. При Массимилиано команда дважды выходила в финал Лиги Чемпионов, 5 раз выигрывала Скудетто, четырежды Кубок Италии и дважды Суперкубок.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли Реал (Мадрид)
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