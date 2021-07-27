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Аллегри отклонил предложение Реала, Кьеллини точно продлит контракт – первая пресконференция Массимилиано
Тренер остался верным старой синьоре
Фото: Juventus / Автор: неизвестен
Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера заявил, что отверг предложение “Реала”. “Я хочу сказать спасибо, за предоставленную возможность, но я люблю Ювентус” – сказал он.
“Да, я отклонил предложение мадридского Реала на должность главного тренера” – ответил аллегри на вопрос во время своей первой пресс-конференции в качестве менеджера “Юве”.
Massimiliano Allegri: “I turned down Real Madrid proposal to be the new manager, yes. I want to say thanks for the opportunity but I love Juventus”. ⚪️⚫️ #Juventus #Real— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021
Juventus confirmed that Giorgio Chiellini will soon sign a new contract.
Talks now ongoing also with Dybala.
Также пресс-конференции президент “Ювентуса” Аньелли подтвердил скорое обновление контракта Кьеллини: “Я общался с ним несколько дней назад, я не хочу прерывать его отдых ради подписания контракта, спустя 20 лет вместе. Это не проблема”.
Аллегри вернулся к должности главного тренера “Ювентуса” после двухлетнего перерыва. При Массимилиано команда дважды выходила в финал Лиги Чемпионов, 5 раз выигрывала Скудетто, четырежды Кубок Италии и дважды Суперкубок.
???? The President spoke on the subject of @chiellini: "I spoke to him a few days ago, I didn't let him interrupt his holidays to come and sign a contract, after 20 years together. It's not a problem."— JuventusFC (@juventusfcen) July 27, 2021
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