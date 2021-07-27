“Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.

Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции, помимо прочего, объяснил почему вице-капитаном в следующем сезоне будет Дибала, а не Бонуччи.

“Если он хочет себе повязку, он может купить её и пойти с ней играть на площади” – так Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг капитанской повязки в клубе.

“В Ювентусе существует иерархия: капитана и вице-капитана выбирают в зависимости от количества лет проведенных в клубе. Кьеллини здесь дольше всех. Второй Бонуччи, но он уходил и в этом его ошибка. Он ушел, потом пришел…” – объяснил коуч.

Следующим после Бонуччи по проведенному в клубе времени идет Пауло Дибала, который и будет вице-капитаном старой синьоры в следующем сезоне.

Напомним, что Леонардо Бонуччи в 2017 покинул “Ювентус” ради “Милана”, вернувшись обратно в Турин следующим летом.