Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
“Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.
Тренер разъяснил клубную иерархию на пресс-конференции
Фото: AC Milan / Автор: неизвестен
Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции, помимо прочего, объяснил почему вице-капитаном в следующем сезоне будет Дибала, а не Бонуччи.
“Если он хочет себе повязку, он может купить её и пойти с ней играть на площади” – так Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг капитанской повязки в клубе.
“В Ювентусе существует иерархия: капитана и вице-капитана выбирают в зависимости от количества лет проведенных в клубе. Кьеллини здесь дольше всех. Второй Бонуччи, но он уходил и в этом его ошибка. Он ушел, потом пришел…” – объяснил коуч.
Следующим после Бонуччи по проведенному в клубе времени идет Пауло Дибала, который и будет вице-капитаном старой синьоры в следующем сезоне.
Напомним, что Леонардо Бонуччи в 2017 покинул “Ювентус” ради “Милана”, вернувшись обратно в Турин следующим летом.
Популярное сейчас
- Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста
- Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник
- Официально: Селезнев стал игроком Миная
- Коваленко перейдет в Специю на следующей неделе
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском