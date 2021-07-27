  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. “Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.

Италия
(1 голосов)

Тренер разъяснил клубную иерархию на пресс-конференции

“Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.

Фото: AC Milan / Автор: неизвестен

Новина українською

Массимилиано Аллегри на своей первой пресс-конференции, помимо прочего, объяснил почему вице-капитаном в следующем сезоне будет Дибала, а не Бонуччи.

“Если он хочет себе повязку, он может купить её и пойти с ней играть на площади” – так Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг капитанской повязки в клубе.

“В Ювентусе существует иерархия: капитана и вице-капитана выбирают в зависимости от количества лет проведенных в клубе. Кьеллини здесь дольше всех. Второй Бонуччи, но он уходил и в этом его ошибка. Он ушел, потом пришел…” – объяснил коуч.

Следующим после Бонуччи по проведенному в клубе времени идет Пауло Дибала, который и будет вице-капитаном старой синьоры в следующем сезоне.

Напомним, что Леонардо Бонуччи в 2017 покинул “Ювентус” ради “Милана”, вернувшись обратно в Турин следующим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...