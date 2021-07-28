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В честь 100-го забитого мяча за Юве. Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию джерси
Криштиану неотразим
LdS
Музей Криштиану Роналду подготовил лимитированную коллекцию джерси в честь сотого гола португальского исполнителя за туринский "Ювентус".
Музей объявил о начале продаж черных футболок с автографом Криштиану, на которые также нанесены фотография с изображением фирменного празднования Роналду и простая надпись "100 голов за "Ювентус".
Напомним, португальский форвард забил 100-й гол за итальянский гранд в мае, он огорчил "Сассуоло" в рамках Серии А. Роналду выступает за "Ювентус" с 2018-го, ранее он защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".
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