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В честь 100-го забитого мяча за Юве. Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию джерси

Италия
(1 голосов)

Криштиану неотразим

В честь 100-го забитого мяча за Юве. Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию джерси

LdS

Новина українською

Музей Криштиану Роналду подготовил лимитированную коллекцию джерси в честь сотого гола португальского исполнителя за туринский "Ювентус".

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Музей объявил о начале продаж черных футболок с автографом Криштиану, на которые также нанесены фотография с изображением фирменного празднования Роналду и простая надпись "100 голов за "Ювентус".

Напомним, португальский форвард забил 100-й гол за итальянский гранд в мае, он огорчил "Сассуоло" в рамках Серии А. Роналду выступает за "Ювентус" с 2018-го, ранее он защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
juvenews.eu

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