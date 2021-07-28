В честь 100-го забитого мяча за Юве. Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию джерси

Музей Криштиану Роналду подготовил лимитированную коллекцию джерси в честь сотого гола португальского исполнителя за туринский "Ювентус".

Музей объявил о начале продаж черных футболок с автографом Криштиану, на которые также нанесены фотография с изображением фирменного празднования Роналду и простая надпись "100 голов за "Ювентус".

Напомним, португальский форвард забил 100-й гол за итальянский гранд в мае, он огорчил "Сассуоло" в рамках Серии А. Роналду выступает за "Ювентус" с 2018-го, ранее он защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".