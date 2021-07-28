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Рома в ближайшее время продаст Флоренци
Моуриньо не рассчитывает на игрока
30-летний итальянский защитник "Ромы" Алессандро Флоренци, который провёл сезон в аренде в "Пари Сен-Жермен", близок к уходу из римского клуба, сообщает Calciomercato.
Контракт Флоренци с "Ромой" действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. На Сардинии, где он был в отпуске, Алессандро рассказал друзьям, что покинет клуб. "Рома" выставила Флоренци на продажу, однако пока никаких конкретных предложений не поступало. После интереса "Интера", который постепенно угас, защитником интересовались "Аталанта" и "Севилья". Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью не рассчитывает на Флоренци.
В прошлом сезоне Флоренци принял участие в 36 встречах за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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