Авторитетный французский журналист Жульен Мейнард сообщает, что Зума так и не провел переговоры с “Севильей”. Андалузцев может оттолкнуть зарплата защитника “Челси”.

Курт Зума ранее фигурировал в сделке по Кунде, как фактор, который значительно снизил бы цену на защитника “Севильи”. Тем не менее, француз так и не общался ни с одним из клубов.

В услугах Зума так же заинтересованы “Тоттэнхем”, “Эвертон” и “Рома”. Имел место также запрос от “Кристал Пэлас”, но они уже оформили сделку по Йоакиму Андерсену, что может исключить трансфер ещё одного центрального защитника.

Сообщается, что сам игрок предпочел бы остаться в Анлиии. Это может усложнить подписание для “синих”.

Тем не менее, сообщается, что аристократы уже договорились с самим “Кунде” и дело осталось за Зума и “Севильей”.

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Зума не стал основным защитником в Челси при Тухеле, не смотря на формацию с использованием трёх фуллбэков. В прошлом сезоне он провел 36 матчей и забил 5 голов.