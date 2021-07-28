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Сделка по обмену Кунде и Зума может сорваться
У одного из французов слишком большая зарплата
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
Авторитетный французский журналист Жульен Мейнард сообщает, что Зума так и не провел переговоры с “Севильей”. Андалузцев может оттолкнуть зарплата защитника “Челси”.
Курт Зума ранее фигурировал в сделке по Кунде, как фактор, который значительно снизил бы цену на защитника “Севильи”. Тем не менее, француз так и не общался ни с одним из клубов.
В услугах Зума так же заинтересованы “Тоттэнхем”, “Эвертон” и “Рома”. Имел место также запрос от “Кристал Пэлас”, но они уже оформили сделку по Йоакиму Андерсену, что может исключить трансфер ещё одного центрального защитника.
Сообщается, что сам игрок предпочел бы остаться в Анлиии. Это может усложнить подписание для “синих”.
Тем не менее, сообщается, что аристократы уже договорились с самим “Кунде” и дело осталось за Зума и “Севильей”.
Зума не стал основным защитником в Челси при Тухеле, не смотря на формацию с использованием трёх фуллбэков. В прошлом сезоне он провел 36 матчей и забил 5 голов.
Kurt Zouma - que Chelsea aimerait transférer à Séville pour faire baisser le prix de Jules Koundé - n’a pour le moment discuté avec aucun des deux clubs. Son salaire pourrait être un frein pour les Andalous.— Julien Maynard (@JulienMaynard) July 28, 2021
Récemment Crystal Palace s’est renseigné sur la situation du défenseur. https://t.co/wygihHD1C7
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