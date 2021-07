Рома нашла более дешевую замену 25-милионному Яремчуку

Николо Скира в своём твиттере сообщил, что сделка по нападающему Шомуродову из “Дженоа” в “Рому” практически завершена. Это годичная аренда с обязательным выкупом игрока за 16 миллионов.

Сообщается, что “Дженоа” получит процент от следующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что тренер “римлян” Жозе Моуриньо хотел видеть в команде нападающего “Гента” Романа Яремчука, но, по всей видимости, клуб не смог выделить на трансфер запрашиваемые 25 миллионов евро.

Но этот трансфер так же может и ускорить переход Супряги в "Дженоа", переговоры по которому в последнее время тянулись очень медленно.

В прошлом сезоне за “Дженоа” Эльдор Шомуродов провел 32 игры, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

