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Рома нашла более дешевую замену 25-милионному Яремчуку
Сделка почти состоялась
Фото: Genoa / Автор: неизвестен
Николо Скира в своём твиттере сообщил, что сделка по нападающему Шомуродову из “Дженоа” в “Рому” практически завершена. Это годичная аренда с обязательным выкупом игрока за 16 миллионов.
Сообщается, что “Дженоа” получит процент от следующей продажи игрока.
Ранее сообщалось, что тренер “римлян” Жозе Моуриньо хотел видеть в команде нападающего “Гента” Романа Яремчука, но, по всей видимости, клуб не смог выделить на трансфер запрашиваемые 25 миллионов евро.
Но этот трансфер так же может и ускорить переход Супряги в "Дженоа", переговоры по которому в последнее время тянулись очень медленно.
В прошлом сезоне за “Дженоа” Эльдор Шомуродов провел 32 игры, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
???? Done Deal! Eldor #Shomurodov to #ASRons from #Genoa on loan with obligation to buy for €16M. Genoa will have a % on the future sale. Contract until 2026. #transfers https://t.co/7DjlGAd9lR— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
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