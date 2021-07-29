Зиеш – главная трансферная цель Милана

Милан будет пытаться подписать этим летом Хакима Зиеша, сообщает calciomercato. Планируется аренда с правом выкупа.

Тем не менее, нет никаких гарантий что “аристократы” согласятся. Николо Влашич яркий пример того, как подобные сделки отпугивают клубы. Сообщается, что российский клуб рассчитывает только на продажу здесь и сейчас или аренду с обязательным правом выкупа.

Марокканец не основной игрок в “Челси” Тухеля, но и маловероятно, что будет продан на выгодных “Милану” условиях.

Так или иначе, “синие” и “россонери” в хороших деловых отношениях, благодаря недавним трансферам “Томори” и “Жиру” и категоричную позицию лондонский клуб занимать не станет.

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Хаким Зиеш в прошлом сезоне провел 39 встреч за “Челси”, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.