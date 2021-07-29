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Челси предложил Лукаку сумасшедший контракт – лидер нерадзурри не хочет переезжать в АПЛ

Италия
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Он уже играл за английский коллектив

Челси предложил Лукаку сумасшедший контракт – лидер нерадзурри не хочет переезжать в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" хочет подписать нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку. По информации La Gazzetta dello Sport, "синие" предложили футболисту контракт с зарплатой более 10 миллионов евро в год, однако получили отказ, так как Лукаку хочет остаться на Апеннинах.

Бельгиец уже сообщил о своем решении и боссам "Интера" и "Челси". Форвард реально счастлив в Милане, он благодарен "нерадзурри", которые поверил в него 2 года назад. Также отмечается, что Лукаку не желает возвращаться в АПЛ.

Напомним, бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год. В прошлом сезоне 28-летний страйкер забил 24 мяча и оформил 11 результативных передач в 36 матчах Серии А. Контракт игрока с "Интером" истекает через 3 года.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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