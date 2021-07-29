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Кристиан Эриксен пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он выступать за миланский Интер
Италия под вопросом для датчанина
Sky Sports
Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение миланского клуба.
Датский исполнитель пройдет тесты, по результатам которых станет понятно, сможет ли он продолжить защищать цвета "нерадзурри". Даже если все будет в порядке, то Эриксен будет вынужден пропустить как минимум полгода после инцидента на ЕВРО.
Напомним, что во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, однако по правилам Серии А игрокам запрещено выходить на поле с такими девайсами.
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