Кристиан Эриксен пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он выступать за миланский Интер

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение миланского клуба.

Датский исполнитель пройдет тесты, по результатам которых станет понятно, сможет ли он продолжить защищать цвета "нерадзурри". Даже если все будет в порядке, то Эриксен будет вынужден пропустить как минимум полгода после инцидента на ЕВРО.

Напомним, что во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, однако по правилам Серии А игрокам запрещено выходить на поле с такими девайсами.