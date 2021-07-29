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Кристиан Эриксен пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он выступать за миланский Интер

Италия
(1 голосов)

Италия под вопросом для датчанина

Кристиан Эриксен пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он выступать за миланский Интер

Sky Sports

Новина українською

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение миланского клуба.

Датский исполнитель пройдет тесты, по результатам которых станет понятно, сможет ли он продолжить защищать цвета "нерадзурри". Даже если все будет в порядке, то Эриксен будет вынужден пропустить как минимум полгода после инцидента на ЕВРО.

Напомним, что во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, однако по правилам Серии А игрокам запрещено выходить на поле с такими девайсами.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 14:06
Навряд, це дуже ризиковано.
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