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Завершил карьеру Макси Лопес – бывший форвард Барселоны и муж Ванды Нары
Вспоминаем самые памятные моменты
Фото: Footballghana / Автор: неизвестен
Аргентинский нападающий Макси Лопес заявил о завершении карьеры в 37 лет.
В своём твиттере он написал: “Спасибо всем, за то, что помогли осуществить мечту. Это было прекрасное путешествие”.
Впервые широкая аудитория услышала о Макси Лопесе, когда он переехал в Барселону, в 2005 году. Там он выиграл Лигу Чемпионов, дважды – Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Также он сыграл за «Гремио», «Катанию», «Милан», «Сампдорию», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко» и «Кротоне».
Кроме футбола Лопес стал известен широкой публике из-за скандала между ним, Вандой Нарой и Мауро Икарди. Ванда была женой Лопеса, а Икарди другом семьи, выступающим, к тому же, в одном клубе с Макси.
Супруги обменялись обвинениями в измене, впоследствии чего Нара ушла от Макси к Икарди. В браке с Мауро у них родилось ещё двое детей.
Последним его клубом был «Самбенедеттезе» из третьего итальянского дивизиона. В своём последнем сезоне он провел 24 встречи, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…— Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) July 29, 2021
Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u
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