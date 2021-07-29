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Завершил карьеру Макси Лопес – бывший форвард Барселоны и муж Ванды Нары

Италия
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Вспоминаем самые памятные моменты

Завершил карьеру Макси Лопес – бывший форвард Барселоны и муж Ванды Нары

Фото: Footballghana / Автор: неизвестен

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Аргентинский нападающий Макси Лопес заявил о завершении карьеры в 37 лет.

В своём твиттере он написал: “Спасибо всем, за то, что помогли осуществить мечту. Это было прекрасное путешествие”.

Впервые широкая аудитория услышала о Макси Лопесе, когда он переехал в Барселону, в 2005 году. Там он выиграл Лигу Чемпионов, дважды – Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Также он сыграл за «Гремио», «Катанию», «Милан», «Сампдорию», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко» и «Кротоне».

Кроме футбола Лопес стал известен широкой публике из-за скандала между ним, Вандой Нарой и Мауро Икарди. Ванда была женой Лопеса, а Икарди другом семьи, выступающим, к тому же, в одном клубе с Макси.

Супруги обменялись обвинениями в измене, впоследствии чего Нара ушла от Макси к Икарди. В браке с Мауро у них родилось ещё двое детей.

Последним его клубом был «Самбенедеттезе» из третьего итальянского дивизиона. В своём последнем сезоне он провел 24 встречи, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Макси Лопес Барселона Мауро Икарди Ванда Нара
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