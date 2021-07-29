Венеция представила изысканную форму: без титульного спонсора и в золоте

Венеция представила новый комплект формы на будущий сезон от легендарного бренда Kappa. Золото и звёзды базилики Сан-Марко.

Венеция впервые за 19 лет вернулась в Серию А и сразу же подписала контракт с Kappa, которые стали новым техническим спонсором команды, после Nike.

Сегодня команда представила домашнюю форму – она будет черной. Отсылает джерси к фактуре венецианских стен, золоту дворцов и церквей.

Примечательно, что на футболке отсутствует титульный спонсор, заменяет его надпись “Венеция”.

Играть в этом комплекте “Венеция” будет у себя дома, на одном из старейших стадионов Италии – “Пьер Луиджи Пенцо”.