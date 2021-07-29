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Венеция представила изысканную форму: без титульного спонсора и в золоте
Красивейшая джерси европейского сезона?
Фото: Venezia / Автор: неизвестен
Венеция представила новый комплект формы на будущий сезон от легендарного бренда Kappa. Золото и звёзды базилики Сан-Марко.
Венеция впервые за 19 лет вернулась в Серию А и сразу же подписала контракт с Kappa, которые стали новым техническим спонсором команды, после Nike.
Сегодня команда представила домашнюю форму – она будет черной. Отсылает джерси к фактуре венецианских стен, золоту дворцов и церквей.
Примечательно, что на футболке отсутствует титульный спонсор, заменяет его надпись “Венеция”.
Играть в этом комплекте “Венеция” будет у себя дома, на одном из старейших стадионов Италии – “Пьер Луиджи Пенцо”.
21/22 Home Shirt.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) July 29, 2021
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