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Венеция представила изысканную форму: без титульного спонсора и в золоте

Италия
(3 голосов)

Красивейшая джерси европейского сезона?

Венеция представила изысканную форму: без титульного спонсора и в золоте

Фото: Venezia / Автор: неизвестен

Новина українською

Венеция представила новый комплект формы на будущий сезон от легендарного бренда Kappa. Золото и звёзды базилики Сан-Марко.

Венеция впервые за 19 лет вернулась в Серию А и сразу же подписала контракт с Kappa, которые стали новым техническим спонсором команды, после Nike.

Сегодня команда представила домашнюю форму – она будет черной. Отсылает джерси к фактуре венецианских стен, золоту дворцов и церквей.

Примечательно, что на футболке отсутствует титульный спонсор, заменяет его надпись “Венеция”.

Играть в этом комплекте “Венеция” будет у себя дома, на одном из старейших стадионов Италии – “Пьер Луиджи Пенцо”.

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В статье: футбольная форма Венеция
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Комментарии (4)
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Камонплей
30.07.2021 в 00:56
черговий чорно-золотий несмак....минулого сезону комплект був значно краще
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Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2021 в 00:18
Чё, реально в стрингах играть будут:))))))
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magnum power (БОМЖ)
29.07.2021 в 23:50
хорошая подача, но почему-то внимание - не на футболке.
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avatar
Дрочальдинью (Киев)
29.07.2021 в 23:41
Как говорил герцог Бэкингем: "О, бьютифул!"
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