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Конте может стать экспертом на телевидении
Антонио предложили работу в Италии
Gazzetta
Бывший тренер "Интера", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте может временно сменить сферу деятельности, сообщает Corriere dello Sport. Sky Sport Italia предложила специалисту стать экспертом на телевидении.
Переговоры между Антонио Конте и Sky Sport Italia находятся в продвинутой стадии. По информации источника, он должен будет работать на матчах Лиги чемпионов. Сам специалист заинтересован в такой возможности.
Напомним, Конте покинул пост главного тренера "Интера" 26 мая.
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