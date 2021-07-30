Конте может стать экспертом на телевидении

Бывший тренер "Интера", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте может временно сменить сферу деятельности, сообщает Corriere dello Sport. Sky Sport Italia предложила специалисту стать экспертом на телевидении.

Переговоры между Антонио Конте и Sky Sport Italia находятся в продвинутой стадии. По информации источника, он должен будет работать на матчах Лиги чемпионов. Сам специалист заинтересован в такой возможности.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера "Интера" 26 мая.