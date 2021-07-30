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Венеция продолжает удивлять ценителей футбольных джерси – гостевой комплект

Италия
(1 голосов)

Появился конкурент их домашней форме

Венеция продолжает удивлять ценителей футбольных джерси – гостевой комплект

Фото: Venezia / Автор: неизвестен

Новина українською

Венецианский новичок Серии А представил гостевую форму на будущий сезон. Фото отсняли во дворце.

“Венеция” представила вторую форму на будущий сезон. Кремовая основа футболки и классические зеленый, чёрный и оранжевый составляют цветовую основу комплекта, которая переливается по треугольному паттерну. Он, в свою очередь, отсылает нас к мозаикам , которые так характерны городу.

Кстати, фотосессия была организована на портике дворца Ка-д’Оро, пол которого уложен ярчайшим представителем мозаичного богатства города.

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Надеемся “Венеция” в будущем сезоне сможет впечатлить нас не только красотой футбольных форм на телекартинке, но и своей игрой. Клуб вышел в Серию А впервые за 19 лет.

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В статье: футбольная форма Венеция
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
30.07.2021 в 19:13
Без девки не то
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