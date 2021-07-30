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Венеция продолжает удивлять ценителей футбольных джерси – гостевой комплект
Появился конкурент их домашней форме
Фото: Venezia / Автор: неизвестен
Венецианский новичок Серии А представил гостевую форму на будущий сезон. Фото отсняли во дворце.
“Венеция” представила вторую форму на будущий сезон. Кремовая основа футболки и классические зеленый, чёрный и оранжевый составляют цветовую основу комплекта, которая переливается по треугольному паттерну. Он, в свою очередь, отсылает нас к мозаикам , которые так характерны городу.
Кстати, фотосессия была организована на портике дворца Ка-д’Оро, пол которого уложен ярчайшим представителем мозаичного богатства города.
Надеемся “Венеция” в будущем сезоне сможет впечатлить нас не только красотой футбольных форм на телекартинке, но и своей игрой. Клуб вышел в Серию А впервые за 19 лет.
???? They're back at it again... @VeneziaFC_EN and Kappa have unveiled the club's 21/22 away shirt, and it's another banger...— SoccerBible (@SoccerBible) July 30, 2021
???? https://t.co/EoNhS9AgLd pic.twitter.com/8F3nUdqtsB
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