Венеция продолжает удивлять ценителей футбольных джерси – гостевой комплект

Венецианский новичок Серии А представил гостевую форму на будущий сезон. Фото отсняли во дворце.

“Венеция” представила вторую форму на будущий сезон. Кремовая основа футболки и классические зеленый, чёрный и оранжевый составляют цветовую основу комплекта, которая переливается по треугольному паттерну. Он, в свою очередь, отсылает нас к мозаикам , которые так характерны городу.

Кстати, фотосессия была организована на портике дворца Ка-д’Оро, пол которого уложен ярчайшим представителем мозаичного богатства города.

Надеемся “Венеция” в будущем сезоне сможет впечатлить нас не только красотой футбольных форм на телекартинке, но и своей игрой. Клуб вышел в Серию А впервые за 19 лет.

???? They're back at it again... @VeneziaFC_EN and Kappa have unveiled the club's 21/22 away shirt, and it's another banger...



???? https://t.co/EoNhS9AgLd pic.twitter.com/8F3nUdqtsB