Сассуоло нашел замену Локателли. Скоро уход?

“Сассуоло” почти завершил сделку, по подписанию Матеуса Энрике из “Гремио”. Игрок может стать заменой Локателли, которого связывают сразу с тремя клубами.

Николо Сикара в своём твиттере сообщил, что 23-летний полузащитник присоединится к “черно-зеленым” за 12 миллионов евро + три миллиона бонусами. Контракт рассчитан до 2025 года.

Сообщается, что сделка будет завершена по окончанию Олимпийских игр, на которых Энрике выступает за U-23 команду Бразилии.

Полузащитник выступает на той же позиции, что и Мануэль Локателли, которым интересуются “Ювентус”, “Арсенал” и “Ливерпуль”. Сообщается, что “Ювентус” ближе всех к подписанию игрока.

Матеус Энрике в этом году успел провести 22 матча за “Гремио”, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

