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Сассуоло нашел замену Локателли. Скоро уход?
Бразильца подписали во время Олимпийских игр
Фото: Euro.com.ua / Автор: неизвестен
“Сассуоло” почти завершил сделку, по подписанию Матеуса Энрике из “Гремио”. Игрок может стать заменой Локателли, которого связывают сразу с тремя клубами.
Николо Сикара в своём твиттере сообщил, что 23-летний полузащитник присоединится к “черно-зеленым” за 12 миллионов евро + три миллиона бонусами. Контракт рассчитан до 2025 года.
Сообщается, что сделка будет завершена по окончанию Олимпийских игр, на которых Энрике выступает за U-23 команду Бразилии.
Полузащитник выступает на той же позиции, что и Мануэль Локателли, которым интересуются “Ювентус”, “Арсенал” и “Ливерпуль”. Сообщается, что “Ювентус” ближе всех к подписанию игрока.
Матеус Энрике в этом году успел провести 22 матча за “Гремио”, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
???? Done Deal! #MatheusHenrique to #Sassuolo from #Gremio for €15M (12M + 3M as bonuses). Contract until 2025. The deal will be completed after #Tokyo2020 where MH is playing for Brazil U23. #transfers https://t.co/Eu8gURY14o— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2021
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