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Мхитарян - об отношениях с Моуриньо: То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере

Италия
(1 голосов)

Отношения Генриха и Жозе значительно улучшились

Мхитарян - об отношениях с Моуриньо: То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере

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Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян дал комментарий об отношениях с новым коучем римлян Жозе Моуриньо:

– У вас с Моуриньо были непростые отношения в "МЮ". Вы все прояснили?

– То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Мы хотим двигаться в одном направлении, выиграть что-то для "Ромы". Это единственное, что имеет значение, – сказал Мхитарян.

Напомним, в январе 2018-го года из-за конфликта с Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" Мхитарян ушел в "Арсенал".

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В статье: Генрих Мхитарян Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
31.07.2021 в 16:46
В Вегасе.
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