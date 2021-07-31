Мхитарян - об отношениях с Моуриньо: То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян дал комментарий об отношениях с новым коучем римлян Жозе Моуриньо:

– У вас с Моуриньо были непростые отношения в "МЮ". Вы все прояснили?

– То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Мы хотим двигаться в одном направлении, выиграть что-то для "Ромы". Это единственное, что имеет значение, – сказал Мхитарян.

Напомним, в январе 2018-го года из-за конфликта с Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" Мхитарян ушел в "Арсенал".