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Мхитарян - об отношениях с Моуриньо: То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере
Отношения Генриха и Жозе значительно улучшились
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян дал комментарий об отношениях с новым коучем римлян Жозе Моуриньо:
– У вас с Моуриньо были непростые отношения в "МЮ". Вы все прояснили?
– То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Мы хотим двигаться в одном направлении, выиграть что-то для "Ромы". Это единственное, что имеет значение, – сказал Мхитарян.
Напомним, в январе 2018-го года из-за конфликта с Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" Мхитарян ушел в "Арсенал".
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