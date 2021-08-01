Аллегри: Роналду прибыл в расположение команды и полон энтузиазма

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы над "Монцей" (2:1) в Кубке Луиджи Берлускони:

"У Кулусевски есть потенциал, но ему нужно значительно прибавлять. Ему лишь 21 год, надо более агрессивно играть перед воротами, действовать эффективнее.

С Пьяничем мы вместе провели четыре года, украшенных великими победами. Сейчас он играет в "Барселоне", а у нас есть другие талантливые игроки. Думаю, Рэмзи можно переместить в зону перед защитой, он может быть эффективен там.

Роналду прибыл в расположение команды и полон энтузиазма, как и остальные. У Дибалы проблема с мышцами левой ноги. Он должен быть готов к игре с "Барселоной", – сказал Аллегри.