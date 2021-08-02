Дом защитника Ромы вновь пытались ограбить

Злоумышленники пытались ограбить дом защитника итальянской "Ромы" Криса Смоллинга. Двое грабителей в масках хотели проникнуть в дом исполнителя в Риме в тот момент, когда Смоллинг с семьей находились в Португалии. Крис находится там на сборах "волков".

Охранники заметили преступников благодаря системе видеонаблюдения, после чего мгновенно вызвали полицию. Грабители успели скрыться до прибытия стражей правопорядка.

Отметим, что это не первое нападение на дом Смоллинга – его жилье ограбили в апреле этого года. Тогда воры заставили Смоллинга открыть сейф и отдать им часы Rolex, ювелирные украшения и другие драгоценности.