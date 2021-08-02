  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дом защитника Ромы вновь пытались ограбить
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дом защитника Ромы вновь пытались ограбить

Италия
(1 голосов)

Какая-то напасть

Дом защитника Ромы вновь пытались ограбить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Злоумышленники пытались ограбить дом защитника итальянской "Ромы" Криса Смоллинга. Двое грабителей в масках хотели проникнуть в дом исполнителя в Риме в тот момент, когда Смоллинг с семьей находились в Португалии. Крис находится там на сборах "волков".

Охранники заметили преступников благодаря системе видеонаблюдения, после чего мгновенно вызвали полицию. Грабители успели скрыться до прибытия стражей правопорядка.

Отметим, что это не первое нападение на дом Смоллинга – его жилье ограбили в апреле этого года. Тогда воры заставили Смоллинга открыть сейф и отдать им часы Rolex, ювелирные украшения и другие драгоценности.

Читайте такжеВооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...