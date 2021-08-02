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Аарон Рэмси может сменить клубную прописку

Италия
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В игроке заинтересованы ряд клубов

Аарон Рэмси может сменить клубную прописку

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Полузащитник "Ювентуса" и сборной Уэльса Аарон Рэмси может продолжить карьеру в Англии, пишет Goal.com.

По информации источника, в услугах 30-летнего валлийского футболиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед". Английский клуб сделал запрос в "Ювентус" о возможном трансфере Рэмси. На данный момент обсуждения носят неформальный характер, стороны не ведут переговоры.

В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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