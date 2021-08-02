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36-летний Джорджо Кьеллини продлит контракт с Ювентусом

Италия
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Опытный защитник продолжит выступать за туринский клуб

36-летний Джорджо Кьеллини продлит контракт с Ювентусом

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Защитник Джорджо Кьеллини заключит новый контракт с "Ювентусом", сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в твиттере.

По информации источника, новое соглашение 36-летнего итальянского игрока с туринцами будет рассчитано до июня 2023 года.

Отмечается, что Кьеллини рассчитывает выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, прошлое соглашение Кьеллини с "Ювентусом" истекло 30 июня.

Защитник стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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