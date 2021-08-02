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Гасперини надеется, что Малиновский сможет восстановиться к 1-му туру Серии А

Италия
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В итальянском клубе рассчитывают на украинца

Гасперини надеется, что Малиновский сможет восстановиться к 1-му туру Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский восстанавливается после операции на грыже живота.

Как сообщает ресурс Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хавбек активно работает над улучшением своей формы после проведенного 8 июля хирургического вмешательства.

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини надеется, что Малиновский будет доступен к матчу 1-го тура Серии А против "Торино".

Напомним, что в прошлом сезоне Серии А Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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