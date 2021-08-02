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Гасперини надеется, что Малиновский сможет восстановиться к 1-му туру Серии А
В итальянском клубе рассчитывают на украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский восстанавливается после операции на грыже живота.
Как сообщает ресурс Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хавбек активно работает над улучшением своей формы после проведенного 8 июля хирургического вмешательства.
Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини надеется, что Малиновский будет доступен к матчу 1-го тура Серии А против "Торино".
Напомним, что в прошлом сезоне Серии А Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.
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