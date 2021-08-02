Легенда итальянского футбола присоединилась к тренерскому штабу молодежной сборной Италии

Бывший защитник “Ювентуса” Андреа Бардзальи занял место ассистента менеджера в молодежных сборных Италии. Он будет помогать коучам команд разного возраста.

Также сообщается, что Андреа отказался от аналогичной должности в “Юве”, уже поработав ассистентом при Маурицио Сарри.

Бардзальи не ограничится одной работой в штабе, сообщается, что в этом сезоне он также будет работать на спортивном стриминоговом сервисе Dazn.

Чемпион мира выступал за “Ювентус” с 2011 по 2019 год, дважды сыграв в финалах Лиги Чемпионов. Также со “старой синьорой” он восемь раз выигрывал титул чемпиона Серии А.