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Легенда итальянского футбола присоединилась к тренерскому штабу молодежной сборной Италии
Бардзальи занимает важное место в структуре сборной
Фото: footballitalia / автор: неизвестен
Бывший защитник “Ювентуса” Андреа Бардзальи занял место ассистента менеджера в молодежных сборных Италии. Он будет помогать коучам команд разного возраста.
Также сообщается, что Андреа отказался от аналогичной должности в “Юве”, уже поработав ассистентом при Маурицио Сарри.
Бардзальи не ограничится одной работой в штабе, сообщается, что в этом сезоне он также будет работать на спортивном стриминоговом сервисе Dazn.
Чемпион мира выступал за “Ювентус” с 2011 по 2019 год, дважды сыграв в финалах Лиги Чемпионов. Также со “старой синьорой” он восемь раз выигрывал титул чемпиона Серии А.
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