"Его качества подходят Моуринью". Рома подписала узбекского форварда – ранее Жозе рассматривал Яремчука

Нападающий "Дженоа" и национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов официально переехал в столицу Италии – об этом сообщает пресс-служба "Ромы". Контракт с 26-летним форвардом подписан на 5 лет.

В прошлом сезоне Эльдор сыграл за клуб из Генуи 32 поединка (8 голов и 1 ассист). Также ранее Шомуродов выступал за "Машал", "Бунедкор" и "Ростов".

Генеральный директор "Ромы" Тиагу Пинту отметил:

"Эльдор – нападающий с огромным потенциалом. Он очень хочет проявить себя в нашей команде. Он прекрасно знаком с Серией А. Его качества подходят Жозе Моуринью. Поэтому мы очень рады, что можем поприветствовать его в нашем клубе".