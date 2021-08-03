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"Его качества подходят Моуринью". Рома подписала узбекского форварда – ранее Жозе рассматривал Яремчука
Роман теперь в Лиссабоне, а Эльдор – в Риме
Roma
Нападающий "Дженоа" и национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов официально переехал в столицу Италии – об этом сообщает пресс-служба "Ромы". Контракт с 26-летним форвардом подписан на 5 лет.
В прошлом сезоне Эльдор сыграл за клуб из Генуи 32 поединка (8 голов и 1 ассист). Также ранее Шомуродов выступал за "Машал", "Бунедкор" и "Ростов".
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Генеральный директор "Ромы" Тиагу Пинту отметил:
"Эльдор – нападающий с огромным потенциалом. Он очень хочет проявить себя в нашей команде. Он прекрасно знаком с Серией А. Его качества подходят Жозе Моуринью. Поэтому мы очень рады, что можем поприветствовать его в нашем клубе".
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