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Ибрагимович мог вернуться в ПСЖ
Всему помешал Леонардо
Фото: Daily Sabah / Автор: неизвестен
Французская газета Le Parisien сообщила, что Ибрагимович был серьёзно настроен вернуться в “ПСЖ”. Он продлил контракт с “Миланом” только после отказа спортивного директора парижан Леонардо.
Сообщается, что Райола общался со спортивным директором “ПСЖ” Леонардо о месте для Ибрагимовича в следующем сезоне.
Переговоры с “Миланом” о продлении были отложены для прощупывания почвы в Париже, но после отказа Леонардо, соглашение было подписано.
В прошлом сезоне Златан провел за “Милан” 27 игр, в которых забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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