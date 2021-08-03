Ибрагимович мог вернуться в ПСЖ

Французская газета Le Parisien сообщила, что Ибрагимович был серьёзно настроен вернуться в “ПСЖ”. Он продлил контракт с “Миланом” только после отказа спортивного директора парижан Леонардо.

Сообщается, что Райола общался со спортивным директором “ПСЖ” Леонардо о месте для Ибрагимовича в следующем сезоне.

Переговоры с “Миланом” о продлении были отложены для прощупывания почвы в Париже, но после отказа Леонардо, соглашение было подписано.

В прошлом сезоне Златан провел за “Милан” 27 игр, в которых забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.