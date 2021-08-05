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Стало известно, когда Кристиан Эриксен сможет вернуться на поле
О завершении карьеры речи пока не идет
Inter
По информации Il Corriere dello Sport, датский футболист Кристиан Эриксен сообщил своим партнерам по миланскому "Интеру", что он вернется в строй через 4-5 месяцев.
Вчера игрок встретился со своими товарищами по команде на базе клуба. Сейчас он восстанавливается по специальной программе медиков в Копенгагене, врачи наблюдают за его состоянием.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.
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