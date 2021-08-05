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Стало известно, когда Кристиан Эриксен сможет вернуться на поле

Италия
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О завершении карьеры речи пока не идет

Стало известно, когда Кристиан Эриксен сможет вернуться на поле

Inter

Новина українською

По информации Il Corriere dello Sport, датский футболист Кристиан Эриксен сообщил своим партнерам по миланскому "Интеру", что он вернется в строй через 4-5 месяцев.

Вчера игрок встретился со своими товарищами по команде на базе клуба. Сейчас он восстанавливается по специальной программе медиков в Копенгагене, врачи наблюдают за его состоянием.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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