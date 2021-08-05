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Фиорентина показала форму на сезон 2021/2022

Италия
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Она представлена в четырех комплектах

Фиорентина показала форму на сезон 2021/2022

Новина українською

"Фиорентина" продемонстрировала четыре комплекта формы, в которых она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующую фотографию разместила Kappa Sport в своём "инстаграме".

Экипировка состоит из четырёх комплектов — фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов. Полоска на груди с названием спонсора — отсылка к форме команды 1980-х годов. В 2021 году "Фиорентина" отметит 95-летие со дня основания клуба.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) kappa
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