Фиорентина показала форму на сезон 2021/2022

"Фиорентина" продемонстрировала четыре комплекта формы, в которых она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующую фотографию разместила Kappa Sport в своём "инстаграме".

Экипировка состоит из четырёх комплектов — фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов. Полоска на груди с названием спонсора — отсылка к форме команды 1980-х годов. В 2021 году "Фиорентина" отметит 95-летие со дня основания клуба.