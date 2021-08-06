"У меня все хорошо. Через 4-5 месяцев я вновь буду играть". Эриксен – о возвращении на поле

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал, когда планирует вернуться на поле. Цитирует футболиста портал Nettavisen со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

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"Через 4-5 месяцев я вновь буду играть. У меня все хорошо".

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. После этого случая футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас он продолжает восстанавливаться под присмотром датских врачей.