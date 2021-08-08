Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеко близок к переходу в Интер
Футболист имеет интересный вариант продолжения карьеры
"Рома" и "Интер" близки к трансферу боснийского нападающего Эдина Джеко в миланский клуб. Игрок станет заменой Ромелу Лукаку, который в ближайшем времени станет игроком "Челси".
Переговоры между клубами близки к завершению. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года. Сделка может быть завершена в ближайшее время.
Действующий контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до лета 2022-го года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FabrizioRomano
Популярное сейчас
- Месси пригласил друзей на прощальный ужин в Барселоне
- Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал
- Олимпиада 2020. Украинка Старикова - серебряный призер велотрека в спринте
- Ромелу Лукаку попросил руководство Интера принять предложение Челси
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...