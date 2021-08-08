  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джеко близок к переходу в Интер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко близок к переходу в Интер

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Футболист имеет интересный вариант продолжения карьеры

Джеко близок к переходу в Интер

Новина українською

"Рома" и "Интер" близки к трансферу боснийского нападающего Эдина Джеко в миланский клуб. Игрок станет заменой Ромелу Лукаку, который в ближайшем времени станет игроком "Челси".

Переговоры между клубами близки к завершению. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года. Сделка может быть завершена в ближайшее время.

Действующий контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до лета 2022-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Интер (Италия) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...