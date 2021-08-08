Джеко близок к переходу в Интер

"Рома" и "Интер" близки к трансферу боснийского нападающего Эдина Джеко в миланский клуб. Игрок станет заменой Ромелу Лукаку, который в ближайшем времени станет игроком "Челси".

Переговоры между клубами близки к завершению. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года. Сделка может быть завершена в ближайшее время.

Действующий контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до лета 2022-го года.