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Официально: Матиас Винья - игрок Ромы

Италия
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Уругваец переезжает в Италию

Официально: Матиас Винья - игрок Ромы

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"Рома" Жозе Моуриньо объявила о подписании защитника "Палмейраса" Матиаса Виньи.

Контракт с 23-летним уругвайцем рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать за команду под номером "5". По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся римлянам в 13 миллионов евро.

Винья выступал за "Палмейрас" с января 2020 года. На его счету 5 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за команду.

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В статье: Рома (Рим) Палмейрас (Сан-Паулу) Матиас Винья
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Источник:
Твиттер ФК "Рома"

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