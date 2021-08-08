Официально: Матиас Винья - игрок Ромы

"Рома" Жозе Моуриньо объявила о подписании защитника "Палмейраса" Матиаса Виньи.

Контракт с 23-летним уругвайцем рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать за команду под номером "5". По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся римлянам в 13 миллионов евро.

Винья выступал за "Палмейрас" с января 2020 года. На его счету 5 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за команду.