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Официально: Матиас Винья - игрок Ромы
Уругваец переезжает в Италию
"Рома" Жозе Моуриньо объявила о подписании защитника "Палмейраса" Матиаса Виньи.
Контракт с 23-летним уругвайцем рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать за команду под номером "5". По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся римлянам в 13 миллионов евро.
Винья выступал за "Палмейрас" с января 2020 года. На его счету 5 голов и 10 результативных передач в 69 матчах за команду.
???? Matias Vina indosserà la maglia numero ???? ????#ASRoma pic.twitter.com/EVrQsHfSlu— AS Roma (@OfficialASRoma) August 8, 2021
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