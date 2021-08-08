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Лаутаро Мартинес не перейдет в Тоттенхэм и останется в Интере

Италия
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Об этом заявил агент аргентинца

Лаутаро Мартинес не перейдет в Тоттенхэм и останется в Интере

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Агент нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса - Алехандро Камано, опроверг слухи о переходе аргентинца в лондонский "Тоттенхэм".

"Лаутаро – игрок "Интера", он рад остаться в Италии. Его решение – остаться.

Отношения с "Интером" идеальны. Лаутаро Мартинес спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все хорошо, мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом, этого не случится.

Как я всегда и говорил, Лаутаро счастлив в "Интере", фанатам не о чем беспокоиться!" – заявил агент Лаутаро.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Daily Mail

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