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Лаутаро Мартинес не перейдет в Тоттенхэм и останется в Интере
Об этом заявил агент аргентинца
Агент нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса - Алехандро Камано, опроверг слухи о переходе аргентинца в лондонский "Тоттенхэм".
"Лаутаро – игрок "Интера", он рад остаться в Италии. Его решение – остаться.
Отношения с "Интером" идеальны. Лаутаро Мартинес спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все хорошо, мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом, этого не случится.
Как я всегда и говорил, Лаутаро счастлив в "Интере", фанатам не о чем беспокоиться!" – заявил агент Лаутаро.
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