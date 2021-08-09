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Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед трансфером в Челси

Италия
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Трансфер все же состоится

Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед трансфером в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прошел медицинский осмотр перед переходом в "Челси", пишет в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы в ближайшее время объявят о сделке.

В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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