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Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед трансфером в Челси
Трансфер все же состоится
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прошел медицинский осмотр перед переходом в "Челси", пишет в Twitter журналист Николо Скира.
По информации источника, клубы в ближайшее время объявят о сделке.
В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.
Medicals completed for Romelu #Lukaku with #Chelsea at Milano. #Blues are waiting him in the next hours (probably tonight...) in London. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021
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