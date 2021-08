Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед трансфером в Челси

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прошел медицинский осмотр перед переходом в "Челси", пишет в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы в ближайшее время объявят о сделке.

В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

Medicals completed for Romelu #Lukaku with #Chelsea at Milano. #Blues are waiting him in the next hours (probably tonight...) in London. #transfers #CFC