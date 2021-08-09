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Милан подпишет бывшего капитана Ромы

Италия
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Полуфиналист ЛЧ приедет делиться опытом

Милан подпишет бывшего капитана Ромы

Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен

Новина українською

Алессандро Флоренци перейдет этим летом в "Милан" из "Ромы". Это будет аренда с правом выкупа.

"Россонери" собираются усилить позицию правого защитника, - сообщает Фабрицио Романо. - Улаживаются разногласия на завершающей стадии. Сделка будет завершена скоро".

Сообщается, что если сделка все-таки состоится, то возвращение Диогу Далота из "Манчестер Юнайтед" не произойдет.

В прошлом сезоне Флоренци выступал в аренде за "ПСЖ". С парижанами он дошел до полуфинала ЛЧ, проведя за весь сезон 36 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Также Флоренци выиграл со сборной Италии Евро 2020, хоть и получил повреждение в матче-открытии с Турцией.

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В статье: Рома (Рим) Алессандро Флоренци Милан ПСЖ
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