Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан подпишет бывшего капитана Ромы
Полуфиналист ЛЧ приедет делиться опытом
Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен
Алессандро Флоренци перейдет этим летом в "Милан" из "Ромы". Это будет аренда с правом выкупа.
"Россонери" собираются усилить позицию правого защитника, - сообщает Фабрицио Романо. - Улаживаются разногласия на завершающей стадии. Сделка будет завершена скоро".
AC Milan are closing on Alessandro Florenzi as new right back from Roma. Negotiations at final stages - deal to be completed soon, loan + buy option as per @DiMarzio. ???????????? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021
Diogo Dalot return from Man Utd collapses [no agreement on loan fee] if Florenzi will join Milan.
Сообщается, что если сделка все-таки состоится, то возвращение Диогу Далота из "Манчестер Юнайтед" не произойдет.
В прошлом сезоне Флоренци выступал в аренде за "ПСЖ". С парижанами он дошел до полуфинала ЛЧ, проведя за весь сезон 36 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Также Флоренци выиграл со сборной Италии Евро 2020, хоть и получил повреждение в матче-открытии с Турцией.
Популярное сейчас
- Лионель Месси прибыл в Париж
- Леоненко о Реброве: Будем смотреть. Одно дело тренировать Ференцварош, а другое – нашу сборную
- Экс-тренер московского Спартака возглавил национальную сборную Швейцарии
- The Times: Тоттенхэм договорился о трансфере форварда Интера за 70 млн евро
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО