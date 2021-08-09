Милан подпишет бывшего капитана Ромы

Алессандро Флоренци перейдет этим летом в "Милан" из "Ромы". Это будет аренда с правом выкупа.

"Россонери" собираются усилить позицию правого защитника, - сообщает Фабрицио Романо. - Улаживаются разногласия на завершающей стадии. Сделка будет завершена скоро".

AC Milan are closing on Alessandro Florenzi as new right back from Roma. Negotiations at final stages - deal to be completed soon, loan + buy option as per @DiMarzio. ???????????? #ACMilan



Diogo Dalot return from Man Utd collapses [no agreement on loan fee] if Florenzi will join Milan. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021

Сообщается, что если сделка все-таки состоится, то возвращение Диогу Далота из "Манчестер Юнайтед" не произойдет.

В прошлом сезоне Флоренци выступал в аренде за "ПСЖ". С парижанами он дошел до полуфинала ЛЧ, проведя за весь сезон 36 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. Также Флоренци выиграл со сборной Италии Евро 2020, хоть и получил повреждение в матче-открытии с Турцией.