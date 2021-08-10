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Руслан Малиновский вернулся к тренировкам с Аталантой

Италия
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Хавбек готовится к сезону

Руслан Малиновский вернулся к тренировкам с Аталантой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский полностью восстановился после операции по удалению грыжи, которую ему сделали в начале июля.

Таким образом, Малиновский приступил к тренировкам с основным составом "Аталанты", сообщает клуб из Бергамо.

Также от травмы восстановился Ханс Хатебур.

Добавим, что 11 августа "Аталанта" сыграет контрольный матч с новичком Серии В ФК "Алессандрия". В чемпионате Италии команда Руслана Малиновского стартует 21 августа матчем против "Торино".

Напомним, ранее "Аталанта" отдала в аренду в "Специю" другого украинского полузащитника Виктора Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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