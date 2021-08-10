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Интер и Наингголан расторгли контракт

Италия
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Игрок покинет итальянский клуб

Интер и Наингголан расторгли контракт

Новина українською

"Интер" объявил об окончательном уходе из клуба полузащитника Раджи Наингголана.

Миланский клуб и 33-летний хавбек договорились о расторжении контракта.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за "Кальяри" на правах аренды.

Наингголан, вероятно, вновь окажется в сардинской команде, однако в игроке заинтересованы и другие клубы. Сообщается также, что "Интер" и полузащитник договорились о выплате 50% зарплаты, которая полагалась футболисту по условиям расторгнутого контракта.

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В статье: Интер (Милан) Раджа Наингголан
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