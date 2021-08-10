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Интер и Наингголан расторгли контракт
Игрок покинет итальянский клуб
"Интер" объявил об окончательном уходе из клуба полузащитника Раджи Наингголана.
Миланский клуб и 33-летний хавбек договорились о расторжении контракта.
В прошлом сезоне полузащитник выступал за "Кальяри" на правах аренды.
Наингголан, вероятно, вновь окажется в сардинской команде, однако в игроке заинтересованы и другие клубы. Сообщается также, что "Интер" и полузащитник договорились о выплате 50% зарплаты, которая полагалась футболисту по условиям расторгнутого контракта.
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