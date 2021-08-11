  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри

Италия
(1 голосов)

Крутой специалист

Self-made man. Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри родился 11 августа 1967 года в городе Ливорно. Будучи футболистом он выступал на позиции полузащитника. Защищал цвета "Ливорно", "Пескары", "Кальяри", ФК "Перуджа", "Наполи" и других итальянских клубов.

Тренерская карьера Массимилиано началась в его последнем "игровом" клубе "Альянезе". В 2004 году Аллегри стал наставником клуба "СПАЛ". Затем, в период с 2005-го по 2008 год, возглавлял "Гроссето" и "Сассуоло". С последним в 2008 году вышел в Серию B и выиграл Суперкубок Серии C.

В том же году был назначен главным тренером "Кальяри". Там он проработал два сезона. В июне 2010 года официально стал новым тренером "Милана", с которым завоевал Скудетто и Суперкубок страны. 16 июля 2014 года Аллегри был назначен главным тренером "Ювентуса", с "бьянконери" он выиграл все трофеи на внутренней арене по нескольку раз.

17 мая 2019 года он ушел в отставку, однако 28 мая 2021 года Аллегри был снова назначен алленаторе "Юве".

Читайте такжеАллегри: Роналду прибыл в расположение команды и полон энтузиазма

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
romajan (Киев)
11.08.2021 в 12:13
Слово "тренер" уже не модно?
Ответить
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
11.08.2021 в 13:16
Для многих Аллегри не тренер
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
11.08.2021 в 13:25
Да что там тренер... Сейчас даже само слово "модно" уже не модно. Кругом трэнды и фэшн
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...