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Аталанта попытается подписать форварда Лилля

Италия
(1 голосов)

Иконе может сменить клуб

Аталанта попытается подписать форварда Лилля

Новина українською

"Аталанта" интересуется нападающим "Лилля" Джонатаном Иконе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, французский клуб хочет выручить около 30 миллионов евро за 23-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендуют "Милан" и дортмундская "Боруссия".

В сезоне-2021/22 Иконе провел 2 матча в составе "Лилля", на его счету 1 гол. Форвард является воспитанником "ПСЖ".

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В статье: Милан Жонатан Иконе Лилль
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2021 в 16:18
Аталанта попытается подписать форварда Аталанты.автори,шо курити?
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Frits2304 (Марганец)
11.08.2021 в 17:16
Дятел там всё норм написано
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