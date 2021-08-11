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Аталанта попытается подписать форварда Лилля
Иконе может сменить клуб
"Аталанта" интересуется нападающим "Лилля" Джонатаном Иконе, сообщает Calciomercato.
По информации источника, французский клуб хочет выручить около 30 миллионов евро за 23-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендуют "Милан" и дортмундская "Боруссия".
В сезоне-2021/22 Иконе провел 2 матча в составе "Лилля", на его счету 1 гол. Форвард является воспитанником "ПСЖ".
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2021 в 16:18
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Frits2304 (Марганец)
11.08.2021 в 17:16
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