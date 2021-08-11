Аталанта попытается подписать форварда Лилля

"Аталанта" интересуется нападающим "Лилля" Джонатаном Иконе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, французский клуб хочет выручить около 30 миллионов евро за 23-летнего француза. Сообщается, что на футболиста также претендуют "Милан" и дортмундская "Боруссия".

В сезоне-2021/22 Иконе провел 2 матча в составе "Лилля", на его счету 1 гол. Форвард является воспитанником "ПСЖ".