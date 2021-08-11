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Джеко прибыл в Милан для подписания контракта с Интером
В ближайшее время стороны должны подписать соглашение
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в ближайшее время должен завершить переход в "Интер".
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари в своём "твиттере", 35-летний боснийский футболист прибыл в Милан для завершения трансфера.
Джеко играет за "Рому" с 2015 года, а до этого выступал за "Манчестер Сити", "Вольфсбург" и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
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