Джеко прибыл в Милан для подписания контракта с Интером

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в ближайшее время должен завершить переход в "Интер".

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари в своём "твиттере", 35-летний боснийский футболист прибыл в Милан для завершения трансфера.

Джеко играет за "Рому" с 2015 года, а до этого выступал за "Манчестер Сити", "Вольфсбург" и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.