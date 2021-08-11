  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джеко прибыл в Милан для подписания контракта с Интером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко прибыл в Милан для подписания контракта с Интером

Италия
(1 голосов)

В ближайшее время стороны должны подписать соглашение

Джеко прибыл в Милан для подписания контракта с Интером

Новина українською

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в ближайшее время должен завершить переход в "Интер".

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари в своём "твиттере", 35-летний боснийский футболист прибыл в Милан для завершения трансфера.

Джеко играет за "Рому" с 2015 года, а до этого выступал за "Манчестер Сити", "Вольфсбург" и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...