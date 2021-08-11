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Представители Ромы полетят в Лондон убеждать перейти форварда Челси

Италия
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Сага с нападающими в Серии А продолжается

Представители Ромы полетят в Лондон убеждать перейти форварда Челси

Фото: weaintgotnohistory.sbnation.com / Атвор: неизвестен

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Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём твиттере рассказал, что спортивный директор “Ромы” Тиаго Пинто лично полетит в Лондон, чтобы встретиться с форвардом “Челси” Тэмми Абрахамом. “Игрок сомневается” – сказал он.

Сообщается, что клубы достигли договоренности по трансферу, с возможностью обратного выкупа, но футболист не уверен.

Либо решение будет принято к выходным, либо рассмотрятся другие варианты.

Ранее сообщалось, что в услугах Тэмми заинтересован “Арсенал” и “Интер”, но миланский клуб приобрел Джеко из “Ромы”.

Цепочку трансферов косвенно запустил переход Ромело Лукаку из “Интера” в “Челси” за 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тэмми провел 32 игры, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Эдин Джеко Арсенал (Лондон) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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