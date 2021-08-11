Представители Ромы полетят в Лондон убеждать перейти форварда Челси

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём твиттере рассказал, что спортивный директор “Ромы” Тиаго Пинто лично полетит в Лондон, чтобы встретиться с форвардом “Челси” Тэмми Абрахамом. “Игрок сомневается” – сказал он.

???? EXCL: Roma chief Tiago Pinto due in London over next 48hrs for Tammy Abraham talks. Understand clubs agreed on permanent deal + buyback but 23yo undecided. He spoke to Mourinho & #ASRoma want decision by weekend or may look elsewhere @TheAthleticUK #CFC https://t.co/thw11pn8WQ — David Ornstein (@David_Ornstein) August 11, 2021

Сообщается, что клубы достигли договоренности по трансферу, с возможностью обратного выкупа, но футболист не уверен.

Либо решение будет принято к выходным, либо рассмотрятся другие варианты.

Ранее сообщалось, что в услугах Тэмми заинтересован “Арсенал” и “Интер”, но миланский клуб приобрел Джеко из “Ромы”.

Цепочку трансферов косвенно запустил переход Ромело Лукаку из “Интера” в “Челси” за 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тэмми провел 32 игры, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.