Представители Ромы полетят в Лондон убеждать перейти форварда Челси

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём твиттере рассказал, что спортивный директор “Ромы” Тиаго Пинто лично полетит в Лондон, чтобы встретиться с форвардом “Челси” Тэмми Абрахамом. “Игрок сомневается” – сказал он.

???? EXCL: Roma chief Tiago Pinto due in London over next 48hrs for Tammy Abraham talks. Understand clubs agreed on permanent deal + buyback but 23yo undecided. He spoke to Mourinho & #ASRoma want decision by weekend or may look elsewhere @TheAthleticUK #CFC https://t.co/thw11pn8WQ