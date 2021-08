Интер хочет приобрести одну из звезд ЕВРО, ПСВ уже получил первое предложение

"Интер" продолжает вести сделку по защитнику "ПСВ" Дензелу Дюмфрису. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, боссы "нерадзурри" уже сделали первое предложение о трансфере 25-летнего футболиста в размере 12 миллионов евро.

Голландцы недовольны такой суммой и хотят больше. Также на горизонте есть "Эвертон", однако "ириски" уступают "Интеру" в борьбе за Дензела. Отмечается, что Дюмфрис рассматривается как замену ушедшему в "ПСЖ" Ашрафу Хакими.

Inter are pushing to sign Denzel Dumfries from PSV. Talks opened for €12m bid - PSV want more as price tag, Everton are not progressing in negotiations for Dumfries since days. ???? #Inter #EFC



Dumfries is the priority for Inter as right back to replace Hakimi.