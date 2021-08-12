Агент Лаутаро Мартинеса заявил, что игрок останется в клубе

Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо опроверг слухи о том, что его клиент в ближайшее время может сменить команду.

"Лаутаро не уйдет из "Интера", несмотря на предложения английских клубов. Он счастлив в "Интере" и любит эту команду. На следующей неделе у нас встреча с руководством, мы будем обсуждать новый контракт. Лаутаро хочет остаться", — приводит журналист Фабрицио Романо слова Каманьо.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 48 матчей за "Интер", на его счету 19 голов и 11 результативных передач.