Атлетико готов выложить 50 миллионов за нападающего Фиорентины

“Матрасники” серьезно настроены заполучить нападающего – им может стать Влахович из “Фиорентины”, сообщает Sky Sports Italia. Называется сумма трансфера в 50 миллионов евро.

Диего Симеоне ранее заявлял, что хочет подыскать себе ещё одного нападающего на подмену или в пару Суаресу. Ранее среди претендентов назывался Ляказетт из “Арсенала”, но, видимо, “Атлетико” отказался от этой кандидатуры.

Последние новости говорят об интересе к Душану Влаховичу, который в прошлом сезоне наколотил 21 гол в 40 играх за “фиалок” и отдал 2 голевые передачи.

Влахович перешел в “Фиорентину” из сербского “Партизана” летом 2018 года за 2 миллиона евро.