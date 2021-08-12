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Атлетико готов выложить 50 миллионов за нападающего Фиорентины

Италия
(1 голосов)

Чемпион Испании намерен усилиться

Атлетико готов выложить 50 миллионов за нападающего Фиорентины

Фото: juvefc.com / Автор: неизвестен

Новина українською

“Матрасники” серьезно настроены заполучить нападающего – им может стать Влахович из “Фиорентины”, сообщает Sky Sports Italia. Называется сумма трансфера в 50 миллионов евро.

Диего Симеоне ранее заявлял, что хочет подыскать себе ещё одного нападающего на подмену или в пару Суаресу. Ранее среди претендентов назывался Ляказетт из “Арсенала”, но, видимо, “Атлетико” отказался от этой кандидатуры.

Последние новости говорят об интересе к Душану Влаховичу, который в прошлом сезоне наколотил 21 гол в 40 играх за “фиалок” и отдал 2 голевые передачи.

Влахович перешел в “Фиорентину” из сербского “Партизана” летом 2018 года за 2 миллиона евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
sport.sky.it

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
12.08.2021 в 20:30
Хороший перспект але лише 1 хороший сезон.
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