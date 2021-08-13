Схема 2-7-2 и Виктор Коваленко как лучший в истории. Специя и ее украинец начинают сезон

Сегодня сезон начнут клубы Серии А. Пока что - в Кубке Италии. И открывать сезон честь досталась "Специи". Скромная команда, дебютировавшая в предыдущем сезоне в Высшем дивизионе, сыграет в гостях с "Порденоне" из Серии Б. Впрочем, не факт, что будет фаворитом. Учитывая то, что она пережила этим летом и её общую силу. В заявке на матч от неё 18 игроков, из них лишь три полузащитника и четыре игрока атаки. Один из хавбеков - арендованный у "Аталанты" Виктор Коваленко. Здесь на него серьёзно рассчитывают. Попробуем оценить шансы украинца и его команды в этом сезоне.

Золотая Эра

Город Специя довольно молод как для Италии, ему "всего" тысяча лет. Большую часть которых он был под властью и в глубокой тени соседней Генуи. И даже начавшееся 160 лет назад развитие порта, превращение его в один из важнейших в стране, в главную базу Военно-Морских Сил, наибольший оружейный арсенал, место базирования Морской Военной Академии, один из важнейших железнодорожных узлов не увеличили население города до ста тысяч.

Местный клуб еще менее известен. Он выиграл Чемпионат Италии-1944, но тот проводимый как попало в разгар войны турнир не считается официальным. В 2006-ом году вернулся в Серию Б после 55-ти лет без неё. Именно сейчас, когда за девять лет шесть раз попадал в плей-офф за выход в Серию А, впервые в своей истории вышел туда и удержался, он переживает Золотые времена. Победа над лидером лиги "Миланом" в феврале (2:0) считается наибольшей в его истории. Легендарным также считают "требл" из победы в Третьем дивизионе, его Кубке и Суперкубке в 2012-ом году.

Известнейший игрок, выступавший за Aquilotti, "орлят"? Горан Пандев. В совсем юном возрасте "Интер" сдавал его в аренду. Никого близкого по статусу нет. Потому от игрока с опытом Лиги Чемпионов и сборной как Коваленко ожидания велики. Впрочем, если считать матчи в Лиге Чемпионов, за сборную, выигранные трофеи, Виктор считался одним из наиболее статусных и в нынешнем составе "Аталанты", да и в целом в истории бергамцев стоял весьма высоко. Что ему принесло лишь три игровые минуты за полгода.

Золотую эру принес Габриэле Вольпи. Житель Нигерии с 1976-го года, где занимается прежде всего нефтяным бизнесом. Как любой "уважающий себя" итальянец, он не остался в стороне от скандалов, расследований по вопросам коррупции, отмывания денег и т.д. Клуб такая его деятельность настигла 16-го июля, с запретом ФИФА на трансферы на четыре трансферных окна за переходы нигерийских игроков моложе 18-ти лет из его тамошней академии. Но в целом он принес "Специи" немало добра. Как и также своей хорватской "Риеке". Ранее клубы часто обменивались игроками.

Вольпи, кстати, заявлял, что никогда не занимался плотно делами обоих клубов, доверяя это местным, назначенным им менеджерам. Что ж, получалось неплохо. При этом он добавил, что "Специя" без долгов, никогда не задерживала зарплаты, и именно потому семья Платек обратила на неё внимание.

Ветвь дерева системы

Ныне у власти также владельцы нескольких клубов. Роберт Платек выкупил "Специю" в феврале, заплатив то ли 25, то ли сорок миллионов евро и присоединив к портфолио с финалистом Кубка Дании-2021 "Сендерийске" и "Каза Пиа" из Второго дивизиона Португалии. А его бизнес-портфолио состоит из партнерства и управления в инвестиционном фонде, управляющем финансами Dell - третьего производителя компьютеров в мире и первого - экранов для них. Состояние самого Роберта - "лишь" два миллиарда долларов, но возможности для привлечения инвестиций велики.

Также семья связана с аналитической компанией Footlab, исследующей футбол с помощью технологии. То есть - связана с нынешним президентом "Бенфики" Руем Коштой, человеком, называющим Андрея Шевченко своим братом. Так что, возможно, экс-тренер сборной Украины поучаствовал в аренде Коваленко.

Портфолио и вправду интересное. Команда из Дании, стающей одним из мировых лидеров в научно-технологических исследованиях футбола. Из Португалии, одного из мировых лидеров по игрокам и агентам. А почему Италия и "Специя"? "Мы обожаем Италию, часто здесь отдыхаем и обязательно хотели купить клуб Серии А. В Специи нам понравились порт, море и город в целом. Жители вежливы и приятны и страстно любят команду", - объясняет Роберт, супруга которого, кстати, из Италии. "Я смотрел матчи команды в течение трех месяцев до того, как купил, и стал фаном".

Пока что Платеки делают все правильно. Не совершали резких движений до конца сезона, позволив команде бороться за выживание. И обеспечить его за тур до финиша 4:1 над прямым конкурентом "Торино". Летом же начали действовать энергично. Сменили все руководство. В Совете Директоров из шести человек ныне четыре Платека и ещё одно их доверенное лицо. Президентом клуба стал Филипп, брат Роберта, и он собирается находиться в Италии постоянно. Генеральный директор свой, спортивный директор новый - пришедший из "Эмполи" Риккардо Нечини.

Энергично взялась семья и за другие дела. Для борьбы с ФИФА в CAS нанята лондонская фирма, защищавшая в таком же деле "Челси" и скостившая ему наказание. Уже начата реконструкция стадиона "Альберто Пикко", второго по старости в Серии А (102 года) и не подходящего по вместимости (10 тысяч при требуемых 16-ти). Причем Платеки очень быстро договорились с городом, что для Италии просто волшебство, сумели протолкнуть свою фирму (известную, Римскую), свой контроль над реконструкцией. Убрав со стола проект муниципалитета и быстро вложив свои 15 миллионов евро в дело.

Опавшие листья команды

Над командой также пришлось энергично работать. Ее творец, местный герой Винченцо Итальяно, лишь через несколько недель после подписания нового контракта решил уйти в "Фиорентину". Из-за чего на него в городе очень злы, а ультрас даже заявили, что он для них не существует. Филипп Платек также выдал жёсткие заявления, не отпускал его без компенсации, говорил о нарушенных ценностях клуба и города, о честности, скромности и доверии. Чем расположил к себе всех. Так что ныне новыми владельцами довольны и ультрас, и простые болельщики, и пресса. Просто медовый месяц.

Тем не менее, работы ещё непочатый край. Ещё в предыдущем сезоне "Специю" упрекали в том, что у неё слишком много арендованных. Итальяно отвечал, что бюджет клуба - наименьший в Серии А, и прежде всего нужно зацепиться, остаться любой ценой, а лишь затем развиваться. А также, что "Милану" забивали местные воспитанники - Джулио Маджоре и Симоне Бастони. Но и теперь проблема остра. В прессе заявляют, что до конца месяца нужно подписать ещё восьмерых игроков, и особо отмечают огромную дыру в центре поля.

В предыдущем сезоне важные роли в опорной зоне играли арендованные у "Милана" Побега, у "Интера" Агуме, у "Кальяри" Дейола, свой игрок Маттео Риччи даже стал первым игроком команды за 85 лет, вызванным в сборную Италии. Также немало помогли южноамериканцы Сена и Эстевес. Никого из них ныне в команде нет. Точнее, Сена был выкуплен, но на днях было сообщено о проблемах в его медицинских проверках и о его освобождении от тренировок и матчей на месяц. Так что ныне остаются лишь Маджоре, один из лидеров команды, и украинский новичок.

И выстроить что-либо из этих завалов доверено молодому и весьма странному специалисту. Тьяго Мотта сделал блестящую карьеру игрока, выиграл всё, что можно с "Барселоной" Франка Райкарда, "Интером" Жозе Моуриньо, много выиграл с "ПСЖ". Но как тренер отличился лишь в юношах последнего клуба, а на взрослом уровне пока что отработал десять матчей во главе "Дженоа" полтора года тому. Добыв лишь две победы и пропустив 17 мячей. Сейчас же ему приходится строить все заново. Причем совершенно без контрольных матчей, отменённых из-за массового заражения коронавирусом в клубе.

Вратарь в атаке

В чем странность Мотты? В 2019-ом году в интервью Gazzetta Dello Sport он заявил, что собирается изменить футбол, предложив новую схему 2-7-2. Да, именно так. При этом вратарь у него числится даже не среди двух защитников, а в полузащите. Тьяго хочет видеть максимальную компактность высоко на поле, яростный высокий прессинг, постоянное владение мячом, игру в короткий пас. "Я хочу видеть много движения с мячом и без. Хочу, чтобы игрок с мячом сразу же видел более трёх вариантов паса и еще двух игроков рядом для помощи. Вратарь - первый атакующий игрок, начинает атаку".

Звучит весьма странно. Эксперты, конечно, считают, что 2-7-2 - это для красного словца, ну а если основные его принципы приживутся - выйдет новый Джан Пьеро Гасперини. Но пока что за короткую каденцию в "Дженоа" была заметна лишь скука и предсказуемость в атаке и клоунская оборона, вряд ли достойная даже Серии Б. Оборона бывшего опорника Мотту просто не интересует. "Специя" и при Итальяно пропускала очень много (72 мяча), а теперь будет бить антирекорды. И не факт, что сможет забить 52 (девятая в лиге), как в предыдущем сезоне.

Для Коваленко это плюс. Поскольку он вовсе не монстр отбора. Получит больше шансов идти вперёд, появляться в штрафной соперника и замыкать. "Атакующий хавбек или mezzala (то есть восьмой номер), динамичный и способный врываться в штрафную", - так описал украинца официальный сайт "Специи". Здесь он точно будет играть достаточно. Но дело не в самом Викторе, а в общей адекватности его тренера. Да и у Гасперини с его убийственными тренировками Коваленко прежде всего не выдержал интенсивности. А здесь также должно быть интенсивно. И уж слишком заумно.

В последнее время в Италии ищут нового яркого атакующего доминирующего тренера, причём в низах. Активно пиарили Массимо Оддо, Фабио Гроссо, Кристиана Букки, Фабио Ливерани. Все они со своей наивностью очень быстро попали под каток Серии А. Кое-кто выполз. Роберто Де Дзерби - ценой вылетов из Серии А с "Беневенто" и "Палермо" и перехода в "Шахтёр", Итальяно пригласила лишь кризисная "Фиорентина", хотя пиар приписывал интерес "Лацио" и "Наполи". Мотта идёт тем же путем и выглядит ещё наивнее, чем все остальные.

Журналист Фабрицио Биазин считает его большим футбольным умом, но, возможно, он уж слишком умён, заумен для нынешних игроков. Тем более - в скромных клубах, где нет ресурсов. Вот уже сегодня из-за кадровых проблем придётся отойти от его первой схемы 4-3-3 к 3-4-3. Центр поля будут держать Коваленко и Маджоре. Хватит ли этого тренеру, для которого доминирование - первая задача?

Местный журналист Энрико Лаццери заявил, что Коваленко может стать одним из важнейших игроков в истории клуба. Настолько статусного игрока здесь и вправду не видели. Но как мы уже поняли с Виктором, статус ничего не обещает. В "Аталанте" он потерял полгода, здесь будет играть в разобранной команде. Ещё и без поддержки ультрас, не желающих заходить на стадион, пока существуют коронавирусные ограничения (то есть не желают засвечивать свои данные). Ныне кажется, что "Специя" - один из главных претендентов на вылет из Серии А. А значит - ожидает тяжелейший сезон.