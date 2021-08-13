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Коваленко попал в стартовый состав Специи на Кубок Италии
Украинца ждёт первый матч в старте в Италии
Фото: sport.segodnya.ua / Автор: неизвестен
Итальянская “Специя” опубликовала стартовый состав на матч Кубка Италии против “Порденоне”. Коваленко попал в основу.
Это будет первый официальный матч для Виктора в составе “орлят”. Встреча начнется в 18:45 по киевскому времени.
???? #CoppaItalia— Spezia Calcio (@acspezia) August 13, 2021
???? Il nostro undici titolare #Andemo pic.twitter.com/zXGk22PX93
Виктор Коваленко присоединился к “Специи” на правах аренды восьмого августа. Любопытно, что в новом клубе он получил 8 номер.
Украинец вернется в состав “Аталанты” следующим летом.
Напомним, что Виктор перешел в “Аталанту” зимой этого года. На поле в официальных встречах за клуб из бергамо он выходил лишь однажды – 21 марта в матче против “Вероны”. Украинец провел на поле 3 минуты.
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