Коваленко попал в стартовый состав Специи на Кубок Италии

Итальянская “Специя” опубликовала стартовый состав на матч Кубка Италии против “Порденоне”. Коваленко попал в основу.

Это будет первый официальный матч для Виктора в составе “орлят”. Встреча начнется в 18:45 по киевскому времени.

Виктор Коваленко присоединился к “Специи” на правах аренды восьмого августа. Любопытно, что в новом клубе он получил 8 номер.

Украинец вернется в состав “Аталанты” следующим летом.

Напомним, что Виктор перешел в “Аталанту” зимой этого года. На поле в официальных встречах за клуб из бергамо он выходил лишь однажды – 21 марта в матче против “Вероны”. Украинец провел на поле 3 минуты.