  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Коваленко попал в стартовый состав Специи на Кубок Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко попал в стартовый состав Специи на Кубок Италии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Украинца ждёт первый матч в старте в Италии

Коваленко попал в стартовый состав Специи на Кубок Италии

Фото: sport.segodnya.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Итальянская “Специя” опубликовала стартовый состав на матч Кубка Италии против “Порденоне”. Коваленко попал в основу.

Это будет первый официальный матч для Виктора в составе “орлят”. Встреча начнется в 18:45 по киевскому времени.

Виктор Коваленко присоединился к “Специи” на правах аренды восьмого августа. Любопытно, что в новом клубе он получил 8 номер.

Украинец вернется в состав “Аталанты” следующим летом.

Напомним, что Виктор перешел в “Аталанту” зимой этого года. На поле в официальных встречах за клуб из бергамо он выходил лишь однажды – 21 марта в матче против “Вероны”. Украинец провел на поле 3 минуты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Специя (Италия) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2021 в 18:36
Вони ще не знають з ким зв'язалися
Ответить
0
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.08.2021 в 19:02
Вот что они точно знают, так это что собой представляет Бревноленко :)
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...