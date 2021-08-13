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Кубок Италии. Коваленко и Специи хватило хорошего первого тайма
"Порденоне" пройден
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Кубок Италии. Первый раунд "Порденоне" (II) - "Специя" 1:3 Голы: Фолоруншо 51 (пен.) - Эрлич 39, Николау 45+3, Э. Колли 83 (пен.) Лето после первого в истории сезона в Серии А выдалось для "Специи" сложнее не придумаешь. Новый владелец ожидаемо сменил всех функционеров клуба, в том числе и спортивного директора и президента, главный тренер, творец успеха Винченцо Итальяно ушёл сам, с большим скандалом. Новым наставником стал Тьяго Мотта, опыт которого на взрослом уровне составляет лишь десять неудачных матчей. Состав значительно изменился. Да ещё и из-за массового заражения коронавирусом сорвались все контрольные матчи и немало тренировок. Тем не менее, "орлята" справились. Виктор Коваленко был одним из шести новичков в стартовом составе. В схеме 3-4-3 он держал центр поля вместе с Маджоре. Поначалу играл ближе к защитникам, комбинируя с ними. Тогда как раз соперники провели несколько атак. Но затем начал двигаться и двигать мяч вперёд, активно работал на перехватах, забрасывал на фланги. И его команда уже полностью владела инициативой, завершив первый тайм с 68-ю процентами владения мячом. Две опасные атаки начались его перехватами. От удара Верде издали в первом случае спас вратарь. "Пушка" Николау чуть не разорвала сетку. Верде также мог забить дважды из левой части штрафной перед вратарём. Первый не попал, второй кипер вытащил. В самой концовке тайма Коваленко пробил издали. Слабо и по центру. А открыл счёт Эрлич головой с навеса углового Верде. Второй тайм Коваленко начал ударом с линии штрафной без помех. Слишком неточно. А затем в игру вступил соперник. Защитники чуть не привезли гол, затем Христов завалил Фолоруншо и привёз пенальти. "Специя", привезшая на матч лишь трех опорников и четверых игроков атаки, выглядела уставшей, скорее оборонялась и тянула время, чем играла. Хотя получалось же большей частью держать игру в центре поля. А в последней четверти матча - и вернуться поближе к воротам "Порденоне". Там и наступили Маджоре на ногу во время розыгрыша штрафного. Коваленко был заменён на защитника на 86-ой минуте. Удачный первый тайм украинца и его команды. Несмотря на низкий темп игры. Тогда удавалось полностью доминировать в центре поля, обезопасить оборону и создавать в атаке. Хотя забили в итоге центральные защитники. Второй же тайм был гораздо более невзрачным. Пожалуй, логично, ведь это первая игра сезона после смазанной подготовки. Главное - что соперник пройден и можно ожидать результата матча "Лечче" - "Парма". =========== "Дженоа" - "Перуджа" (II) 3:2 Голы: Кришито 26 (пен.), Эрнани 41, Каллон 88 - Карретта 2, Лизи 10 Удаление: Курадо 40 (П) Предыдущий кубковый сезон был довольно успешным для "Дженоа". Она выбила из турнира "Сампдорию", затем замучила "Ювентус" в Турине до 2:3 после 120-ти минут. Сейчас всё могло завершиться гораздо раньше. Уже на десятой минуте "Перуджа" из Серии Б вела со счётом 2:0. Она как раз и выручила соперника. Вначале Бурраи сыграл рукой в своей штрафной, затем Курадо сорвал выход один-на-один и был удалён, тут же неудачный отскок от спины вратаря Чичидзолы сделал счёт 2:2. А в концовке генуэзцы всё же дожали десятерых и обеспечили встречу с "Салернитаной" либо "Реджиной".
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MaximSK (Киев)
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