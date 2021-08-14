Кубок Италии. Первый раунд. Команда Берлускони и Галлиани вылетает, Серия А идет дальше

Кубок Италии. Первый раунд

"Беневенто" (II) - СПАЛ (II) 2:1 ОТ

Голы: Импрота 32, Мончини 120+4 - Мончини 90+5 (автогол)

Этот матч должен был стать одним из самых равных, напряженных и интересных в Первом раунде Кубка. "Беневенто" еще в предыдущем сезоне играл в Серии А, СПАЛ играл там два года тому. Обе команды собираются возвращаться в Высший дивизион. Судя по отчетному матчу - хорошо бы, если бы так. Поскольку он получился жутко интересным.

Уже на пятой минуте Ди Серио наступил на руку вратарю гостей Тиаму и упал. Арбитр вначале свистнул офсайд, но после пересмотра видео почему-то назначил пенальти. Тиам восстановил справедливость, вытащив удар Сау из угла. На 32-ой минуте он все же пропустил, когда Импрота получил мяч в семи метрах от ворот. Сравнял счет лишь штрафной и удар головой Мончини в свои ворота на пятой добавленной минуте. Однако на четвертой добавленной минуте второго овертайма Мончини исправился, реализовав пенальти. Тогда Дикманн попал Элии ногой в голову. Еще и Ди Франческо был удален.

"Ведьмы" выходят на "Фиорентину".

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"Читтаделла" (II) - "Монца" (II) 2:1

Голы: Оквонкво 8, Тункара 40 - Аугусто 26

"Читтаделла" и "Монца" в предыдущем сезоне боролись за выход в Серию А и были крайне разочарованы итоговой неудачей этой борьбы. В сезоне 2021/22 они попробуют вновь, а пока что выдали плотный матч в Кубке. Хотя уложились в 90 минут. Уже на восьмой длинный заброс Адорни нашел Оквонкво. На 26-ой Аугусто замкнул навес слабым ударом головой, но голкипер хозяев Кастрати "поймал бабочку". А на сороковой Тункара замкнул прострел в падении. Во втором тайме голы обеих команд были отменены из-за офсайдов, Тункаре помешали миллиметры.

Команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани вылетает. А следующий соперник победителя - "Кальяри" либо "Пиза".

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"Эллас Верона" - "Катандзаро" (III) 3:0

Голы: Гюнтер 23, П. Фасио 33 (автогол), Лазович 42

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"Кальяри" - "Пиза" (II) 3:1

Голы: Марин 28, Караччоло 37 (автогол), Дейола 45+3 - Мазуччи 67

В матчах, в которых крепкие команды из Серии А принимали соперников из низших дивизионов, все должно было быть гораздо проще. Так и получилось. Тем более, что "Верона" и "Кальяри" выставили сильнейшие составы, с Мигелем Велозу, Николой Калиничем, Бараком, Дзакканьи, Диего Годином, Кевином Строотманом (новичок сардов), Жоао Педро, Паволетти и другими. Отметим, что скамью запасных веронцев возглавлял новый главный тренер - провалившийся на Сардинии в предыдущем сезоне Эусебио Ди Франческо.

Также в глаза бросилась эпидемия, настигшая нас на Евро и не уходящая с тех пор. Слишком много автоголов.

"Верона" выходит на "Эмполи"/"Виченцу", а "Кальяри" сыграет с "Читтаделлой".