Абрахам прилетел в Рим для завершения трансфера в Рому

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам прилетел в Рим для того, чтобы завершить переход в "Рому" Жозе Моуриньо.

23-летний англичанин покинул один из аэропортов столицы Италии и отправился на медобследование, а затем подписание контракта с новым клубом.

Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года, а зарплата составит 4-5 миллионов евро в год. Также англичане получат возможность приоритетного выкупа Тэмми за 80 млн евро, начиная с 2023-го года.

В прошлом сезоне АПЛ Абрахам сыграл 22 поединка, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.