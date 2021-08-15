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Абрахам прилетел в Рим для завершения трансфера в Рому

Италия
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Клуб Моуриньо получит пополнение

Абрахам прилетел в Рим для завершения трансфера в Рому

Фото: weaintgotnohistory.sbnation.com / Атвор: неизвестен

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Форвард "Челси" Тэмми Абрахам прилетел в Рим для того, чтобы завершить переход в "Рому" Жозе Моуриньо.

23-летний англичанин покинул один из аэропортов столицы Италии и отправился на медобследование, а затем подписание контракта с новым клубом.

Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года, а зарплата составит 4-5 миллионов евро в год. Также англичане получат возможность приоритетного выкупа Тэмми за 80 млн евро, начиная с 2023-го года.

В прошлом сезоне АПЛ Абрахам сыграл 22 поединка, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
FabrizioRomano

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