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Роналду может покинуть Ювентус

Италия
(2 голосов)

Сложилась неопределенная ситуация

Роналду может покинуть Ювентус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже этим летом.

Сообщается, что и руководство клуба, и сам португалец не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в ситуации, которая сложилась.

Для "Ювентуса" важно снизить расходы клуба. Это связано с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы получить средства на подписание новых футболистов.

Несмотря на это, боссы "старой синьоры" все еще не получали предложений, которые были бы интересны с финансовой точки зрения.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
15.08.2021 в 19:06
Давай КР в ПСЖ!!!і в монреальського оленя знову почнуться місячні....
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.08.2021 в 19:17
Я писав раніше, що через рік в Роналду і Мбаппе закінчуються контракти і один в ПСЖ, а другий в Реал підуть, а бачу, що вже цього літа так може статись. Мадридці збирають 150млн.і хочуть вже француза в складі. Тоді 7номер звільниться в парижан, і ...вуаля )))
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.08.2021 в 19:35
Не думаю, что Роналду захочет играть вместе со своим заклятым соперником, скорее, выберет другой клуб, ту же Баварию.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
15.08.2021 в 19:38
Чому? Все можливо...Було б цікаво подивитися на Мессі та КР в одній команді...
+1
0


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