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Роналду может покинуть Ювентус
Сложилась неопределенная ситуация
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже этим летом.
Сообщается, что и руководство клуба, и сам португалец не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в ситуации, которая сложилась.
Для "Ювентуса" важно снизить расходы клуба. Это связано с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы получить средства на подписание новых футболистов.
Несмотря на это, боссы "старой синьоры" все еще не получали предложений, которые были бы интересны с финансовой точки зрения.
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