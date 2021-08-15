Кубок Италии. Команда Буффона вылетает, Джиджи не играл

Кубок Италии. Первый раунд

: Байрами 11, Хаас 30, Л. Манкузо 37, Крочьята 88 - Дальмонте 39, Ланцафаме 56

Неписаный закон первых стадий Кубка Италии состоит в том, что новички Серии А обычно вылетают. Впрочем, "Эмполи" - необычный новичок. Он курсирует лифтом между дивизионами, его новый-старый тренер Аурелио Андреаццоли выводил его на высший этаж, год тому опускался с ним назад. То есть опыта у тренера и клуба побольше. Опыт и помог удержать победу после того, как оппонент вернулся с 0:3 на 2:3. И даже забить ещё.

"Эмполи" выходит на "Верону".

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: Брунетта 7 - Кода 9, 76, Туя 40

Джанлуиджи Буффон не попал в заявку на этот матч. Как и Луиджи Сепе. Пропускал от "Лечче" третий вратарь Симоне Коломби.

Далее ожидает "Специя".