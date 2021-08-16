Где Криштиану продолжит карьеру может стать известно 17 августа

Твиттер испанской телепередачи о футболе El Chiringuito заявил, что во вторник ночью станет известна сенсационная информация, касаемо Криштиану Роналду.

???????? ESTA NOCHE tenemos BOMBAZO CRISTIANO RONALDO en #ElChiringuitoDeMega ????????



???????? Te esperamos a las 12 de la noche en MEGA.



Así te lo hemos contado en TWITCH en #SportPlus https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/DM8Jg0yqQx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

Трансляция на канале MEGA начнется в 12:00 по испанскому времени, то есть в 01:00 по Киевскому.

Напомним, что ведущий передачи, известный испанский журналист Жозеп Педрероль, первым заявил об уходе Криштиану Роналду из "Реала" в 2018 году, а также ещё в феврале был уверен в уходе Рамоса.

Также напомним, что у Криштиану Роналду остался всего год по контракту с "Ювентусом" и негласный конфликт с главным тренером "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Итальянец, после того как ушел с поста менеджера туринского гранда, как стало известно позже, в личной беседе Аньелли говорил, что Криштиану тянет клуб вниз.

Сообщается, что в португальце заинтересованы в "ПСЖ", откуда хочет уйти Килиан Мбаппе.