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Где Криштиану продолжит карьеру может стать известно 17 августа
Ожидается инсайд от Жозе Педрероля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Твиттер испанской телепередачи о футболе El Chiringuito заявил, что во вторник ночью станет известна сенсационная информация, касаемо Криштиану Роналду.
???????? ESTA NOCHE tenemos BOMBAZO CRISTIANO RONALDO en #ElChiringuitoDeMega ????????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021
???????? Te esperamos a las 12 de la noche en MEGA.
Así te lo hemos contado en TWITCH en #SportPlus https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/DM8Jg0yqQx
Трансляция на канале MEGA начнется в 12:00 по испанскому времени, то есть в 01:00 по Киевскому.
Напомним, что ведущий передачи, известный испанский журналист Жозеп Педрероль, первым заявил об уходе Криштиану Роналду из "Реала" в 2018 году, а также ещё в феврале был уверен в уходе Рамоса.
Также напомним, что у Криштиану Роналду остался всего год по контракту с "Ювентусом" и негласный конфликт с главным тренером "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.
Итальянец, после того как ушел с поста менеджера туринского гранда, как стало известно позже, в личной беседе Аньелли говорил, что Криштиану тянет клуб вниз.
Сообщается, что в португальце заинтересованы в "ПСЖ", откуда хочет уйти Килиан Мбаппе.
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